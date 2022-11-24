Про бизнесмена Фому (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
9.31993, Про бизнесмена Фому
Драма, Комедия77 мин18+
О фильме
Сельский механизатор Фома, увидев в городе платный туалет, загорелся идеей разбогатеть в своей деревне на таком же бизнесе. Построил роскошное заведение, но деревенским коммунистам и местным рэкетирам эта капиталистическая идея не понравилась...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВЧРежиссёр
Валерий
Чиков
- Актёр
Михаил
Евдокимов
- Актриса
Нина
Русланова
- Актёр
Владимир
Кашпур
- Актёр
Михаил
Светин
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Александр
Леньков
- Актёр
Игорь
Ясулович
- Актёр
Александр
Числов
- Актриса
Людмила
Иванова
- Актёр
Сергей
Рубеко
- ВЧСценарист
Валерий
Чиков
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- ТЗОператор
Тимур
Зельма
- БНОператор
Борис
Новоселов
- ИНКомпозитор
Игорь
Назарук