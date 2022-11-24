Сельский механизатор Фома, увидев в городе платный туалет, загорелся идеей разбогатеть в своей деревне на таком же бизнесе. Построил роскошное заведение, но деревенским коммунистам и местным рэкетирам эта капиталистическая идея не понравилась...

