Про бизнесмена Фому
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Про бизнесмена Фому

Про бизнесмена Фому (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

9.31993, Про бизнесмена Фому
Драма, Комедия77 мин18+

О фильме

Сельский механизатор Фома, увидев в городе платный туалет, загорелся идеей разбогатеть в своей деревне на таком же бизнесе. Построил роскошное заведение, но деревенским коммунистам и местным рэкетирам эта капиталистическая идея не понравилась...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb