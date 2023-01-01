Биография

Михаил Евдокимов — российский актер, юморист, певец и телеведущий. Заслуженный артист РФ, лауреат Кубка Аркадия Райкина. Обладатель премии «Золотой Остап». Родился в Новокузнецке 6 декабря 1957 года. В юности будущий артист сменил ряд профессий, не связанных со сценой. Работал шлифовщиком на моторном заводе, затем занял должность администратора в столовой, поступил в торговый вуз. Учился на режиссерском факультете ГИТИСа. Сценическую карьеру Михаил Евдокимов начал с команды КВН. Как артист разговорного жанра работал в Московской филармонии, в Москонцерте. Популярность пришла к артисту после участия в передаче «Вокруг смеха», где он зачитал авторский монолог «После бани», фразы из которого впоследствии стали крылатыми. Как юморист выступал с сольными концертами, участвовал в программе «Аншлаг». Михаил Евдокимов снялся в нескольких кинокартинах — «Старые клячи», «Не валяй дурака». Занимался озвучиванием мультфильмов. Выпустил 5 альбомов с песнями. Работал на телевидении в авторских юмористических программах.