Биография

Дмитрий Шевченко – актер театра и кино. Родился в г. Одессе в 1964 г. в семье, которая не имела отношения к творчеству: мама – филолог, отец – экономист. Мама Дмитрия дружила со многими одесскими артистами, поэтому его детство прошло среди людей творческой профессии. Решение стать артистом возникло в школе, которую мальчик не очень любил и постоянно имел проблемы с поведением. Первое образование – Одесский политехнический институт. Участие в КВН в составе легендарных «Джентльменов» привело к тому, что после получения диплома технического вуза молодой мужчина подал документы в ЛГИТМиК. Перед поступлением в театральный вуз отправился в Ленинград, чтобы получить «открепление» по распределению на работу в Академию наук. Если бы тогда его будущий руководитель не согласился отпустить неудавшегося экономиста, мы бы не увидели сегодня выдающиеся роли Дмитрия Шевченко-артиста. Был единожды женат официальным браком. Считает себя убежденным холостяком. Учеба в ЛГИТМиКе была непростой для юноши. После окончания вуза играл в неформальном театре вместе с артистами из Китая. Первая эпизодическая роль в кино для Дмитрия Шевченко – фильм «Всего один поворот», снятый в середине 80-х. Взлет в карьере произошел после переезда в Москву. Актер засветился в ярких ролях Степана («Му-Му»), сутенера Артура («День рождения буржуя»), подполковника милиции Пряникова («Мажор»).