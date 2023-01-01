Лучше не бывает
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Лучше не бывает
8.82015, Лучше не бывает 1 сезон
Комедии, Мелодрамы18+
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Лучше не бывает (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Виктория Чернова до определенного момента живет, как птичка в золотой клетке, ни о чем не задумываясь. У нее есть образцово-показательные муж и ребенок, красивый и богатый дом, веселые и успешные подруги. Но неожиданно выясняется, что все это судьба выдала ей когда-то авансом.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше не бывает»

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