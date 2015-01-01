Лучше не бывает. Сезон 1. Серия 9
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1-й сезон
9-я серия
8.82015, Лучше не бывает. Сезон 1. Серия 9
Комедии, Русские18+
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Лучше не бывает (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Виктория Чернова до определенного момента живет, как птичка в золотой клетке, ни о чем не задумываясь. У нее есть образцово-показательные муж и ребенок, красивый и богатый дом, веселые и успешные подруги. Но неожиданно выясняется, что все это судьба выдала ей когда-то авансом.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Русские

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше не бывает»

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