Лучше не бывает (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Виктория Чернова до определенного момента живет, как птичка в золотой клетке, ни о чем не задумываясь. У нее есть образцово-показательные муж и ребенок, красивый и богатый дом, веселые и успешные подруги. Но неожиданно выясняется, что все это судьба выдала ей когда-то авансом.

