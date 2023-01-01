С любимыми не расстаются
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С любимыми не расстаются

С любимыми не расстаются (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.02013, С любимыми не расстаются 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Когда Миша уезжал из провинции в столицу на заработки, он обещал вернуться за своей любимой. Но Москва портит людей, тут забывают не только про первую любовь, но и про верную дружбу. Спустя 6 лет Мише дается второй шанс, который он бездумно упускает. Судьба щедра - но за третий шанс быть вместе влюбленным придется побороться не на жизнь, а на смерть.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «С любимыми не расстаются»

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