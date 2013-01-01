С любимыми не расстаются. Серия 1
Wink
Сериалы
С любимыми не расстаются
1-й сезон
1-я серия

С любимыми не расстаются (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12013, С любимыми не расстаются. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда Миша уезжал из провинции в столицу на заработки, он обещал вернуться за своей любимой. Но Москва портит людей, тут забывают не только про первую любовь, но и про верную дружбу. Спустя 6 лет Мише дается второй шанс, который он бездумно упускает. Судьба щедра - но за третий шанс быть вместе влюбленным придется побороться не на жизнь, а на смерть.

Сериал С любимыми не расстаются 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «С любимыми не расстаются»