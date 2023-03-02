WinkСериалыС любимыми не расстаются1-й сезон
С любимыми не расстаются (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
9.12013, С любимыми не расстаются. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+
О сериале
Когда Миша уезжал из провинции в столицу на заработки, он обещал вернуться за своей любимой. Но Москва портит людей, тут забывают не только про первую любовь, но и про верную дружбу. Спустя 6 лет Мише дается второй шанс, который он бездумно упускает. Судьба щедра - но за третий шанс быть вместе влюбленным придется побороться не на жизнь, а на смерть.
5.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Екатерина
Двигубская
- Актриса
Марина
Ворожищева
- Актёр
Алексей
Янин
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- ДЕАктёр
Дмитрий
Есеневич
- ИЗАктёр
Игорь
Запрудский
- ЗФАктриса
Зоя
Фромичева-Корсакова
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- ВШАктёр
Валерий
Шушкевич
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- ДГАктёр
Дмитрий
Гладков
- МДСценарист
Марика
Девич
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- НСМонтажёр
Наталья
Сажина
- БЛОператор
Борис
Литовченко
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко