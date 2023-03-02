С любимыми не расстаются (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Когда Миша уезжал из провинции в столицу на заработки, он обещал вернуться за своей любимой. Но Москва портит людей, тут забывают не только про первую любовь, но и про верную дружбу. Спустя 6 лет Мише дается второй шанс, который он бездумно упускает. Судьба щедра - но за третий шанс быть вместе влюбленным придется побороться не на жизнь, а на смерть.

