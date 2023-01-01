Биография

Алексей Симонов – российский актер кино и театра. Родился в городе Ленинграде 27 марта 1965 года. На экране впервые появился еще подростком, в качестве ведущего телепередачи «Парус». Первая роль Алексея Симонова была сыграна через несколько лет, в картине «Любовь октябренка Овечкина», вышедшей в 1981 году. Выпустившись из школы, подал документы в ЛГИТМиК, после успешного окончания которого несколько лет проработал в театре. Параллельно появился в таких фильмах, как «Конь белый» и «Сентиментальное путешествие на картошку». Свою личную жизнь Симонов предпочитает не комментировать. Девяностые годы не были отмечены для актера заметными ролями, на экраны он вернулся уже в новом тысячелетии. Сыграл в таких проектах, как «Опера. Хроники убойного отдела», «Старшеклассники», «Простые вещи». Широкая аудитория знает Алексея Симонова по фильму «Агентство \"Золотая Пуля\"», где он воплотил одного из основных персонажей, и по телесериалу «Тайны следствия». Является востребованным киноактером, часто играет в российских сериалах, в особенности криминального жанра. Всего в послужном списке Алексея Симонова более трех десятков ролей в кино."