Я не смогу тебя забыть
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Я не смогу тебя забыть

Я не смогу тебя забыть (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Я не смогу тебя забыть 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Полина и ее отец живут в станице неподалеку от моря. Полине 19, она работает медсестрой, а отец занимается фермерством. Здесь же живет Михаил - он держится чужаком, и у него репутация человека с темным прошлым. Однако, когда в жизни Полины происходят одно за другим несчастья, именно Михаил приходит ей на помощь. Сблизившись с ним, Полина узнает, что в прошлом у Михаила семейная драма, из-за которой он угодил в тюрьму, и на самом деле он вовсе не «злодей», как говорят о нем в станице.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Я не смогу тебя забыть»

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