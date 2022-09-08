WinkСериалыЯ не смогу тебя забыть1-й сезон
Я не смогу тебя забыть (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
9.12014, Я не смогу тебя забыть. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Полина и ее отец живут в станице неподалеку от моря. Полине 19, она работает медсестрой, а отец занимается фермерством. Здесь же живет Михаил - он держится чужаком, и у него репутация человека с темным прошлым. Однако, когда в жизни Полины происходят одно за другим несчастья, именно Михаил приходит ей на помощь. Сблизившись с ним, Полина узнает, что в прошлом у Михаила семейная драма, из-за которой он угодил в тюрьму, и на самом деле он вовсе не «злодей», как говорят о нем в станице.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Максим
Демченко
- ОГАктриса
Олеся
Грибок
- Актёр
Александр
Пашков
- ДПАктёр
Дмитрий
Панфилов
- ЮКАктриса
Юлия
Кудояр
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- ЕГАктриса
Евгения
Гирзекорн
- ДБАктёр
Дмитрий
Бедерин
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- ЕКАктёр
Евгений
Кушпель
- ТСАктриса
Татьяна
Серкова
- НЯСценарист
Нина
Якаб
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АРПродюсер
Александра
Райская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- АКОператор
Александр
Корнеев
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков