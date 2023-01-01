Биография

Дмитрий Бедерин – актер кино, который родился в уральской глубинке и отправился покорять столицу. На его счету уже более 50 работ в российских фильмах и телесериалах. Будущий актер родился в Кургане в 1990 году. С детства мальчик увлекался музыкой, освоил игру на фортепиано в музыкальной школе, а также овладел гитарой. Окончив школу, юноша стал студентом Челябинской академии культуры и искусств, но уже после первого курса понял, что для достижения высоких целей ему необходимо учиться у лучших представителей актерской профессии. Он переехал в Москву и поступил в ВТУ им. Щукина. В 2012 г. актер получил диплом вуза. Первую роль Дмитрий Бедерин исполнил еще в студенческие годы. В 2008 г. юноша снялся в эпизоде картины «Белая акация». Небольшие роли он сыграл в сериалах «Отблески», «Кодекс чести – 4», «Без следа». Сразу после получения диплома артисту предложили первую главную роль. Молодой перспективный артист снялся в мелодраме «Любить нельзя забыть» в 2012 г. В этом фильме Дмитрий Бедерин предстал в образе юноши, влюбленного во взрослую женщину. Другими яркими работами артиста стали картины «Не плачь по мне, Аргентина!», «Все сокровища мира», «Двойная сплошная», «Алтарь Тристана», «Дом у последнего фонаря». Широкую известность актеру принесли телесериалы «Морозова» и «Морозова – 2».