Это не мой муж (сериал, 2026) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Опытная акушерка принимает новую пациентку, не подозревая, что перед ней — любовница супруга. Мелодрама «Это не мой муж» — сериал об обмане, который зашел слишком далеко.
Рита работает в медицинском центре акушеркой и замужем за архитектором Павлом. Когда она узнает, что беременна, Павел не проявляет энтузиазма: он не хочет детей, к тому же его больше захватывают отношения с молодой любовницей Лерой, которая не знает о его браке. Вскоре у Риты наступают осложнения, и она теряет ребенка. Но теперь Павла омрачает новость о беременности Леры, и он жестко настаивает на аборте. Однако девушка не готова расстаться с ребенком и отправляется на обследование, где ее принимает не кто иная, как Рита. В это время Павел заводит роман уже с третьей женщиной — юристкой Викой.
Узнают ли его жена и любовницы о существовании друг друга, вы поймете, когда будете смотреть «Это не мой муж» (2026) на Wink.
Рейтинг
- РПРежиссёр
Руслан
Паушу
- Актриса
Кристина
Казинская
- Актёр
Пётр
Рыков
- ДБАктёр
Дмитрий
Бедерин
- КБАктриса
Карина
Балашова
- ГЛСценарист
Галина
Лифанова
- АВСценарист
Анастасия
Волкова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ГЛПродюсер
Галина
Лифанова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- АКОператор
Антон
Комаров