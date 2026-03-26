Это не мой муж (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Опытная акушерка принимает новую пациентку, не подозревая, что перед ней — любовница супруга. Мелодрама «Это не мой муж» — сериал об обмане, который зашел слишком далеко.



Рита работает в медицинском центре акушеркой и замужем за архитектором Павлом. Когда она узнает, что беременна, Павел не проявляет энтузиазма: он не хочет детей, к тому же его больше захватывают отношения с молодой любовницей Лерой, которая не знает о его браке. Вскоре у Риты наступают осложнения, и она теряет ребенка. Но теперь Павла омрачает новость о беременности Леры, и он жестко настаивает на аборте. Однако девушка не готова расстаться с ребенком и отправляется на обследование, где ее принимает не кто иная, как Рита. В это время Павел заводит роман уже с третьей женщиной — юристкой Викой.



Узнают ли его жена и любовницы о существовании друг друга, вы поймете, когда будете смотреть «Это не мой муж» (2026) на Wink.

