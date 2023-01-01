Биография

Кристина Казинская — актриса телевидения, театра и кино. Родилась в Калининграде 3 октября 1989 года. Когда будущая артистка была маленькой, ее родители перевезли всю семью в столицу. В Москве Кристина начала заниматься танцами и театральным ремеслом. После школе ей советовали получить «серьезное» образование, но она поступила в ВТУ имени Щукина, где училась на курсе Нифонтова. Сотрудничала с Театром имени Вахтангова, играла в постановке «Незаученная комедия». Фильмография Кристины Казинской насчитывает более 25 работ, ее можно встретить в проектах «Последний министр», «След», «Адвокат», «Нюхач», «Детективный синдром», в короткометражке «Конфуз». Также воплотила образ Иры в комедийном хорроре «Парень с нашего кладбища».