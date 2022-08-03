9.02015, Парень с нашего кладбища
Комедия, Триллер84 мин12+
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Парень с нашего кладбища (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Провинциальный парень Коля приезжает в Москву к своему дяде. Ему нужно как можно быстрее отдать долг. Дядя устраивает племянника ночным сторожем на… кладбище. Коля приступает к первому дежурству, но к тому, что происходит на кладбище, когда стемнеет, он оказывается не готов...
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ИЧРежиссёр
Илья
Чижиков
- АЧРежиссёр
Антон
Чижиков
- Актёр
Александр
Паль
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Владимир
Сычев
- АИАктёр
Александр
Ильин
- Актриса
Кристина
Казинская
- ПШАктриса
Полина
Шашуро
- Актёр
Алексей
Онежен
- ЕВАктёр
Евгений
Волоцкий
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- СМАктёр
Сергей
Мезенцев
- ВССценарист
Владимир
Серышев
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АРПродюсер
Андрей
Рыданов
- АКМонтажёр
Андрей
Компаниец
- АШОператор
Алексей
Шубаков
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев