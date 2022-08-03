Парень с нашего кладбища (фильм, 2015) смотреть онлайн

Провинциальный парень Коля приезжает в Москву к своему дяде. Ему нужно как можно быстрее отдать долг. Дядя устраивает племянника ночным сторожем на… кладбище. Коля приступает к первому дежурству, но к тому, что происходит на кладбище, когда стемнеет, он оказывается не готов...

