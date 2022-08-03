Парень с нашего кладбища
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Парень с нашего кладбища
9.02015, Парень с нашего кладбища
Комедия, Триллер84 мин12+
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Парень с нашего кладбища (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Провинциальный парень Коля приезжает в Москву к своему дяде. Ему нужно как можно быстрее отдать долг. Дядя устраивает племянника ночным сторожем на… кладбище. Коля приступает к первому дежурству, но к тому, что происходит на кладбище, когда стемнеет, он оказывается не готов...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Парень с нашего кладбища»