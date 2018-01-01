Wink
Парень с нашего кладбища
Актёры и съёмочная группа фильма «Парень с нашего кладбища»

Актёры и съёмочная группа фильма «Парень с нашего кладбища»

Режиссёры

Илья Чижиков

Режиссёр
Антон Чижиков

Режиссёр

Актёры

Александр Паль

Актёр
Игорь Жижикин

Актёр
Владимир Сычев

Актёр
Александр Ильин

Актёр
Кристина Казинская

Актриса
Полина Шашуро

Актриса
Алексей Онежен

АктёрМалыш
Евгений Волоцкий

Актёрмент
Нодар Джанелидзе

Актёрсмуглый следователь
Сергей Мезенцев

Актёр

Сценаристы

Владимир Серышев

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Продюсер
Андрей Рыданов

Продюсер

Монтажёры

Андрей Компаниец

Монтажёр

Операторы

Алексей Шубаков

Оператор

Композиторы

Михаил Чертищев

Композитор