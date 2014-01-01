Я не смогу тебя забыть (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Я не смогу тебя забыть. Серия 2
Я не смогу тебя забыть
1-й сезон
2-я серия

9.12014, Я не смогу тебя забыть. Серия 2
Мелодрама12+

Полина и ее отец живут в станице неподалеку от моря. Полине 19, она работает медсестрой, а отец занимается фермерством. Здесь же живет Михаил - он держится чужаком, и у него репутация человека с темным прошлым. Однако, когда в жизни Полины происходят одно за другим несчастья, именно Михаил приходит ей на помощь. Сблизившись с ним, Полина узнает, что в прошлом у Михаила семейная драма, из-за которой он угодил в тюрьму, и на самом деле он вовсе не «злодей», как говорят о нем в станице.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

