Я не смогу тебя забыть (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Полина и ее отец живут в станице неподалеку от моря. Полине 19, она работает медсестрой, а отец занимается фермерством. Здесь же живет Михаил - он держится чужаком, и у него репутация человека с темным прошлым. Однако, когда в жизни Полины происходят одно за другим несчастья, именно Михаил приходит ей на помощь. Сблизившись с ним, Полина узнает, что в прошлом у Михаила семейная драма, из-за которой он угодил в тюрьму, и на самом деле он вовсе не «злодей», как говорят о нем в станице.



