Поцелуев мост (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Жизненная мелодрама о мужчине и женщине, чьи пути случайно пересеклись.



От беременной Вали сбежал жених, и с тех пор она любит лишь одного мужчину — своего сына Ваню, который растет с мыслью, что его отец — капитан дальнего плавания. Виктор после предательства любимой разочаровался в женщинах, потерял престижную работу и теперь служит на маленьком судне. Эти два одиночества встречаются не при самых приятных обстоятельствах, но «Поцелуев мост» становится тем местом, которое соединяет их линии жизни в одну. Как будут складываться отношения этой пары? Ответ вы узнаете, если будете «Поцелуев мост» смотреть онлайн.



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