Поцелуев мост (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Жизненная мелодрама о мужчине и женщине, чьи пути случайно пересеклись.
От беременной Вали сбежал жених, и с тех пор она любит лишь одного мужчину — своего сына Ваню, который растет с мыслью, что его отец — капитан дальнего плавания. Виктор после предательства любимой разочаровался в женщинах, потерял престижную работу и теперь служит на маленьком судне. Эти два одиночества встречаются не при самых приятных обстоятельствах, но «Поцелуев мост» становится тем местом, которое соединяет их линии жизни в одну. Как будут складываться отношения этой пары? Ответ вы узнаете, если будете «Поцелуев мост» смотреть онлайн.
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Рейтинг
- АКРежиссёр
Андрей
Красавин
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- НБАктриса
Наталья
Бурмистрова
- ОКАктриса
Ольга
Кирсанова-Миропольская
- ЕЗАктриса
Екатерина
Зорина
- НМАктёр
Никита
Маркеев
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- ТСАктриса
Татьяна
Самарина
- АСАктёр
Алексей
Симонов
- МДАктриса
Марина
Дуксова
- ЛКАктриса
Лариса
Климова
- ВБСценарист
Вадим
Бочанов
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ЕАСценарист
Евгений
Арбузов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- МПХудожница
Мария
Петрова
- ПФОператор
Павел
Фоминцев
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков
- ЕСКомпозитор
Евгений
Спасский