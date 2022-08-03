Поцелуев мост
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Поцелуев мост

Поцелуев мост (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.62016, Поцелуев мост
Мелодрама92 мин12+

О фильме

Жизненная мелодрама о мужчине и женщине, чьи пути случайно пересеклись.

От беременной Вали сбежал жених, и с тех пор она любит лишь одного мужчину — своего сына Ваню, который растет с мыслью, что его отец — капитан дальнего плавания. Виктор после предательства любимой разочаровался в женщинах, потерял престижную работу и теперь служит на маленьком судне. Эти два одиночества встречаются не при самых приятных обстоятельствах, но «Поцелуев мост» становится тем местом, которое соединяет их линии жизни в одну. Как будут складываться отношения этой пары? Ответ вы узнаете, если будете «Поцелуев мост» смотреть онлайн.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
2.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поцелуев мост»