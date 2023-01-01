Биография

Марина Дуксова – актриса, поэтесса, телеведущая. Родилась в 1984 году. Актерскому мастерству училась в Нижнем Новгороде. В Академии театрального искусства Санкт-Петербурга углубила умения, наработала важные навыки. После окончания обучения в 2008 году сезон проработала в театре «Буфф». Выступала в Мюзик-холле. Работает в театре «Алеко», руководит клубом в селе Елизаветино. Ведет передачи одного из центральных телеканалов северной столицы. Пишет и издает стихи, прекрасно поет. Снимается в кино. По оценке режиссеров, второстепенные и эпизодические роли Дуксова играет с полной самоотдачей. На съемочную площадку пришла в 2008-м, сразу после получения актерского диплома. Снималась в сериальных эпизодах. Сыграла психиатра в семейном фильме 2010 года «Дом у большой реки». Участие Дуксовой в фильме 2011 года «Небесный суд» понравилось зрителю и вызвало волну одобрительных отзывов. В 2013 году актриса играет в сериале «Разведчицы» курсантку школы диверсантов, а в следующем году принимает участие в масштабном историческом проекте «Григорий Р.» Роль Вики Зинченко в детективном сериале 2019 года «Тень за спиной» добавила популярности артистке.