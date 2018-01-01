Биография

Александр Голубков – актер театра и кино, он знаком зрителям по сериалам «Ищейка – 2», «Триада», фильмам «Опережая выстрел», «Салам, Москва». В фильмографии артиста уде более 50 работ в картинах разных жанров. Будущий артист родился в Москве в 1982 г. Его отец был военным, а мать работала искусствоведом. В детстве мальчик хотел стать архитектором и восстанавливать старинные здания. В старших классах он даже посещал курсы Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Однако актерская профессия привлекала юношу больше. Окончив школу, он поступил в ВТУ им. Щепкина. Первые роли Александр Голубков сыграл на сцене народного театра «На окраине». В 2003 г. он получил диплом и был принят в Театр на Малой Бронной, где не только получил несколько интересных ролей, но и стал постановщиком боев в спектаклях. В 2004 г. молодой актер начал сниматься в кино. Дебютировал в ленте «Игра на выбывание», исполнив небольшую роль в эпизоде. Затем сыграл несколько персонажей второго плана в картинах «Большие девочки», «Не было бы счастья», «Погоня за ангелом». Первую главную роль артист получил в 2008 г. в мелодраме «Виртуальная Алиса». В 2012 г. актер получил широкую известность после выхода картин «Опережая выстрел» и «Салам, Москва». В этих фильмах Александр Голубков сыграл главных персонажей. Ведущую роль он исполнил и в сериале «Волшебник». Значимыми для артиста стали работы в лентах «Саранча», «Обнимая небо», «Фантом», «Ищейка – 2».