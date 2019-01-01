Команда мечты (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Семейное кино о детском спорте с Яном Цапником и Романом Мадяновым, в котором скачки пересекаются с самбо. Комментатор Степан Вершинин никак не может уделить своему сыну достаточно времени — тот занимается самбо и хочет, чтобы отец хоть раз увидел, как он побеждает на турнире. По иронии судьбы Вершинин распускает руки в прямом эфире и лишается возможности работать на футбольных матчах. Вместо этого он начинает комментировать скачки. На ипподроме встречаются сын бизнесмена Артур и простая девочка Катя, которая приходит первой в пробном забеге. Артур, чьему отцу принадлежит конюшня, в ярости — он готов пойти на подлость, чтобы победить.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения, Мелодрамы
Рейтинг
- ФАРежиссёр
Филипп
Абрютин
- МЗРежиссёр
Максим
Зыков
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актриса
Анна
Чурина
- КСАктриса
Катя
Сергеева
- ТМАктёр
Тагир
Метшин
- КЗАктриса
Ксения
Золотова
- МААктёр
Макар
Абрютин
- СКАктёр
Сергей
Качанов
- ИКСценарист
Ипполита
Купреянова
- ИЧСценарист
Ирина
Чечина
- ФАПродюсер
Филипп
Абрютин
- ОЛПродюсер
Оксана
Лахно
- ДЯПродюсер
Дмитрий
Якунин
- ОБПродюсер
Олег
Богатов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АСМонтажёр
Александр
Сукачев
- ФАМонтажёр
Филипп
Абрютин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ЕЗКомпозитор
Евгений
Загот