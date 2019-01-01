Команда мечты
Wink
Детям
Команда мечты
8.92019, Команда мечты
Семейные, Комедии81 мин6+

Команда мечты (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семейное кино о детском спорте с Яном Цапником и Романом Мадяновым, в котором скачки пересекаются с самбо. Комментатор Степан Вершинин никак не может уделить своему сыну достаточно времени — тот занимается самбо и хочет, чтобы отец хоть раз увидел, как он побеждает на турнире. По иронии судьбы Вершинин распускает руки в прямом эфире и лишается возможности работать на футбольных матчах. Вместо этого он начинает комментировать скачки. На ипподроме встречаются сын бизнесмена Артур и простая девочка Катя, которая приходит первой в пробном забеге. Артур, чьему отцу принадлежит конюшня, в ярости — он готов пойти на подлость, чтобы победить.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Команда мечты»

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