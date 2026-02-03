8.12025, Сколько стоит совесть? 1 сезон
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сколько стоит совесть? (сериал, 2025) смотреть онлайн
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О сериале
Ольга и Дмитрий становятся свидетелями страшной аварии. Супругам удается спасти людей, но позже они узнают, что один из пассажиров погиб, а Вика, которая была за рулем, чудом выжила.
Вскоре к Дмитрию приезжает адвокат отца Вики — бизнесмена Рацкого, и предлагает сделку. Они должны дать показания, что водителем был погибший парень. За это им готовы щедро заплатить. Под давлением обстоятельств, Ольга и Дмитрий соглашаются. Все это время Ольгу мучает совесть… Чтобы помочь семье погибшего, она решает забрать к себе его дочку Катю. С этого момента их жизнь с Дмитрием буквально идет под откос…
Рейтинг
- Режиссёр
Игорь
Стам
- МПАктриса
Мария
Палей
- ЕСАктриса
Екатерина
Самойло
- НТАктёр
Никита
Тезов
- НГАктёр
Николай
Герман
- ЕПАктриса
Екатерина
Павлова
- МГАктёр
Максим
Громов
- МБАктриса
Мария
Бокова
- НКСценарист
Николай
Крутиков
- СЕСценарист
Станислав
Ефросинин
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- СЗПродюсер
Софья
Зотова
- ВКПродюсер
Владимир
Кислицын
- ВППродюсер
Вероника
Полтавец
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков