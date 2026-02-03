Ольга и Дмитрий становятся свидетелями страшной аварии. Супругам удается спасти людей, но позже они узнают, что один из пассажиров погиб, а Вика, которая была за рулем, чудом выжила.



Вскоре к Дмитрию приезжает адвокат отца Вики — бизнесмена Рацкого, и предлагает сделку. Они должны дать показания, что водителем был погибший парень. За это им готовы щедро заплатить. Под давлением обстоятельств, Ольга и Дмитрий соглашаются. Все это время Ольгу мучает совесть… Чтобы помочь семье погибшего, она решает забрать к себе его дочку Катю. С этого момента их жизнь с Дмитрием буквально идет под откос…

