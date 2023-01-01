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Ирония любви (2019)
1-й сезон

Ирония любви (2019) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92019, Ирония любви (2019). Сезон 1 4 серии
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Аля работала медсестрой в больнице, растила дочку Нику, любила свою работу и мужа Антона. Только Антон, выглядевший идеальным со стороны, оказался домашним тираном… Из-за любви к дочери и страха ее потерять, Аля все прощала, пока однажды на дежурстве не познакомилась с оперативником Виктором. Добрый и надежный Виктор очень понравился Але... но выяснилось, что он женат.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ирония любви (2019)»