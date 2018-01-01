Биография

Анна Легчилова — режиссер, сценарист, актриса польского происхождения родом из Белоруссии. Работает в российских и белорусских театрах, снимается в кино. Родилась в Минске 22 декабря 1969 года. Легчилова выросла в белорусской столице, в творческой семье. В детстве отличалась любовью к чтению и рисованию, уже в начальных классах решила стать актрисой. После окончания школы отучилась в Театральной академии своего родного города, после чего работала в театре. В дальнейшем, уже в возрасте 30 лет окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Первое появление на экране было эпизодическим — актриса исполнила незначительную роль в киноленте «Эпилог». Самая первая большая киноработа Легчиловой, которая сделала ее известной — роль Ляли в фильме «Перекресток». Анна Легчилова имеет обширную творческую биографию. Она приняла участие в 69 кинопроектах, сыграла множество ролей в театре. Самые известные из ее работ — герои фильмов и сериалов «Охота на изюбря», «Дальнобойщики», «Паук», «Охотники за бриллиантами» и «У каждого своя война». Также Легчилова в качестве режиссера сняла 8 кинолент, написала сценарий к сериалу «Любовная сеть».