Племяшка (сериал, 2014) смотреть онлайн

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Сериал «Племяшка» — захватывающая детективная история о тайнах одной богатой семьи. Роли в фильме исполняют известные актеры — Михаил Пшеничный, Евгений Пронин, Анатолий Котенев, Анна Легчилова. Рекомендуем смотреть онлайн сериал «Племяшка» на нашем сайте. Дима Шалимов — сын очень обеспеченных родителей, у него есть все, вот только права выбирать себе невесту — нет. Дима наотрез отказывается жениться на дочери компаньона отца, Ольге Гладышевой, ведь он давно влюблен в скромную деревенскую девушку Юлю. На прощальном вечере в честь отъезда дочери Шалимовых в Англию должна была состояться помолвка Димы с Олей, но своенравный парень на глазах у всех сделал предложение Юле. Вечер закончился невероятной ссорой между Димой и родителями. Утром следующего дня Шалимов старший обнаруживает, что из его сейфа пропала папка, а вместе с ней и Дима… На нашем сайте можно смотреть онлайн сериал «Племяшка» в хорошем качестве.



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