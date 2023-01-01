Биография

Федор Гуринец – актер театра и кино, родился 8 декабря 1988 года. На счету актера более полусотни работ в кино и сериалах. Работает в качестве телеведущего на украинском музыкальном канале, занимается озвучиванием. Федор Гуринец с детства увлекался танцами, в школьные годы выступал в команде КВН. Поступил в театральный институт в Киеве (мастерская Богдана Ступки). Во время учебы будущих актеров отправляли по обмену в театральный вуз в Варшаве и школу-студию одного из московских театров. После окончания вуза актер был принят в Театр им. Ивана Франко, работал в качестве ведущего музыкального «Хит-парада». Дебютная эпизодическая роль Федора Гуринца – в сериале «Гений пустого места». Первый российский многосерийный фильм Федора Гуринца «Биение сердца» вышел на экраны в 2011 году. Известность актеру среди российских поклонников принесла роль в сериале «Сваты» (6 сезон, 2013). Актер также принял участие в съемках 7-го сезона. В 2016 году Гуринец снялся в двух популярных телевизионных сериалах «Нити судьбы» и «Райское место», а в 2018 году исполнил одну из главных ролей в картине «Чужие родные». Актер не женат, подробности своей личной жизни предпочитает держать в секрете.