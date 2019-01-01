Кошмарный директор, или Школа № 5 (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.32019, Кошмарный директор, или Школа № 5
Комедии116 мин16+
Сюжет
Однажды привычный мир замначальника колонии Леонида Прыгунова рухнул: его бросила жена и уволили с любимой работы. Чтобы вернуться на пост, Леонид должен несколько месяцев продержаться в должности директора одной из самых проблемных школ его родного города. Леонид принимает предложение и о�тправляется в личный ад.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МПРежиссёр
Мила
Погребиская
- СФАктёр
Сергей
Фролов
- ТЩАктриса
Таисия-Оксана
Щурук
- ВСАктёр
Виталий
Слуцкий
- ВЛАктриса
Виктория
Левченко
- АРАктёр
Александр
Рудинский
- ДААктриса
Даша
Астафьева
- ФГАктёр
Федор
Гуринец
- Актриса
Оксана
Сташенко
- ГКАктриса
Галина
Корнеева
- БКАктёр
Борис
Книженко
- Сценарист
Татьяна
Гнедаш
- АТСценарист
Александра
Ткаченко
- ИШСценарист
Иван
Шишман
- АТПродюсер
Александра
Ткаченко
- ДППродюсер
Денис
Пономаренко
- НСХудожница
Наталья
Степанеева
- МКОператор
Маркиян
Канюка