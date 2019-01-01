Кошмарный директор, или Школа № 5
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Кошмарный директор, или Школа № 5

Кошмарный директор, или Школа № 5 (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.32019, Кошмарный директор, или Школа № 5
Комедии116 мин16+

Сюжет

Однажды привычный мир замначальника колонии Леонида Прыгунова рухнул: его бросила жена и уволили с любимой работы. Чтобы вернуться на пост, Леонид должен несколько месяцев продержаться в должности директора одной из самых проблемных школ его родного города. Леонид принимает предложение и отправляется в личный ад.

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Информация

Страна
Украина
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кошмарный директор, или Школа № 5»

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