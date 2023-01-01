Биография

Сергей Фролов – актер кино, театра и дубляжа, родился 29 июня 1974 года. Обладатель Государственной премии, престижной театральной премии «Чайка» и других театральных наград. На счету актера более 70 ролей в фильмах и телесериалах. В 1999 году стал выпускником ГИТИСа, актерско-режиссерский факультет (мастерская М. Захарова). Педагог и художественный руководитель пригласил талантливого выпускника в труппу «Ленкома». Фролов прослужил в театре 9 лет. Первая роль Сергея Фролова на сцене в постановке «Жестокие игры» принесла актеру премию «Московские дебюты». В 2002 году актер был удостоен еще одной премии за роль в постановке «Шут Балакирев». В том же году получил «Чайку» в номинации «Прорыв». Спектакли «Затмение» (2006) и «Утиная охота» (2012) также ознаменовались театральными наградами. В кино Фролов начал сниматься сразу после окончания вуза. Первой картиной стала короткометражка. Известность принес Сергею Фролову фильм «Дальний свет» (реж. Ханс-Кристиан Шмид), в которой актер исполнил одну из главных ролей. Картина получила приз на Берлинском кинофестивале. Фролов снимался в популярных телевизионных сериалах, среди которых «Папины дочки» и другие.