Биография

Галина Николаевна Корнеева – украинская театральная и киноактриса. День рождения: 7 февраля 1948 г. Профессиональное образование будущая актриса Галина Корнеева получила в театральном Киевском институте им. И. К. Карпенко-Карого. Она окончила его в 1971 г. под руководством А. Н. Скибенко. После выпускного, только в 1978 г., она вошла в состав труппы киевского Театра драмы и комедии, на сцене которого продолжает выступать вплоть до настоящего времени. В кино сниматься актриса начала в 2000 г., когда ей уже исполнилось 52 года. Это и определило во многом выбор амплуа – пожилые дамы и пенсионерки. Первый фильм Галины Корнеевой – мелодрама «Волшебница» (2000 г.) Дмитрия Богомазова. После 5-летнего перерыва вновь ее пригласи на съемки в драму Владимира Артеменко «Другая жизнь, или Побег из того света» (2006 г.). С этого момента предложения последовали одно за другим. К 2020 году в ее портфолио свыше 70 фильмов и сериалов. Наиболее известные роли Галины Корнеевой: тетя Варя в украинской комедийной мелодраме «Бедная LIZ» (2013 г.) режиссера Алексея Лисовец, Галина Петровна в трогательной мелодраме «Ребенок на миллион» (2017 г.) Тараса Дударя, Галина Степановна Жукова в мелодраме «Родственные связи» (2018 г.) Владимира Харченко-Куликовского.