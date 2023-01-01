Биография

Оксана Сташенко — российская актриса театра и кино, телеведущая, певица. Заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Южная Осетия. Родилась в Куйбышеве 24 октября 1966 года. В 1971 году начала учиться в музыкальной школе — и окончила ее с отличием, когда ей было двенадцать лет. Была ученицей театральной студии. С 1982 по 1986 год училась в Саратовском театральном училище. Работала в Липецком молодежном театре, в Каменск-Уральском театре драмы, а с 1990 года — в Московском областном театре драмы имени Николая Островского. Была ведущей на телевидении — вела кулинарные программы, программы о путешествиях, а также такие телепрограммы, как «Стамбул глазами россиян», «Там, где собираются звезды», «Веселый погребок». Писала книги в рамках цикла «Путешествия странствующей актрисы». На сегодня в фильмографии Оксаны Сташенко — более 90 проектов, включая фильмы и сериалы. Кинодебютом стал художественный фильм «Москва златоглавая», вышедший в 1990 году. Первую популярность актрисе принесла роль в киноленте «ДМБ». Ее можно встретить в самых разных проектах: «Зимний роман», «Даун Хаус», «Бумер», «Сашка», «Дальнобойщики», «Подружка Ляля», «Худшая подруга», «Джамайка», «Возвращение Мухтара», «Интриганки», «Игра в судьбу», а также «Скорая помощь 6».