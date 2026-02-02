Женщина без опыта (сериал, 2024) смотреть онлайн

Домохозяйка Татьяна узнает, что ее любимый муж чиновник мэрии Илья Климов давно изменяет ей с секретаршей. Он уходит к любовнице и просит Татьяну освободить квартиру, которая досталась ему от родителей. Впервые за двадцать лет Татьяне приходится искать работу – она получила образование в сфере криминалистики, но из-за запрета мужа никогда не использовала знания на практике, а ее страстью всегда были детективные сериалы. С помощью дяди, подполковника полиции, Татьяна устраивается в экспертно-криминалистическую лабораторию. Майор Бологов, зная, что она устроена «по блату», намерен добиться ее отстранения.



Неопытная, но невероятно наблюдательная Татьяна начинает расследовать уголовные дела и добивается доверия коллег. Ее задачу осложняет семейная ситуация – муж Илья настойчиво пытается вернуться, а мать, которая много лет назад оставила Татьяну, внезапно появляется и приносит с собой хаос. Теперь Татьяне придется разгадывать не только криминальные загадки, но и проблемы своей семьи.

