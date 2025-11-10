Девочка с аутизмом, выросшая в тундре, попадает в балетную школу. Фильм «Пуанты для моей мамы» — драма взросления, разворачивающаяся в жестоком мире профессионального балета.



Юная Кристина, которой дали неприятную кличку Крыся, росла с отчимом-оленеводом на далеком севере. Девочка плохо ладила со сверстниками, во многом из-за своего аутизма. Однако ее всегда привлекали танцы, и ее интерес был вознагражден учебой в вологодской школе-интернате. На танцевальном фестивале талантливая девочка привлекает внимание Сергея Филина из московской академии. Так Кристина оказывается в столице, но мечтам о большой сцене придется подождать. Одноклассницы ненавидят ее за талант, а руководство пытается исключить Кристину из-за неподобающего поведения.



Найдет ли девочка в себе силы идти к мечте, расскажет драма «Пуанты для моей мамы» (2024).


