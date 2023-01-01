Биография

Татьяна Гнедаш — украинский сценарист и продюсер. Генеральный продюсер компании Art Forms Production и главный продюсер телеканала «Украина». Родилась в Киеве 27 ноября 1965 года. Будущая деятельница искусства окончила школу и поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В основном Татьяна Гнедаш пишет сценарии к сериалам — первой успешной работой кинодеятельницы стал детективная лента 2003 года «Завтра будет завтра». Татьяна подарила зрителю истории, рассказанные в сериалах «Доярка из Хацапетовки», «Маруся», «Выбор матери». Также Гнедаш продюсирует картины по ее сценариям. Среди них выделяются проекты «Худшая подруга», «Надежда как свидетельство жизни», «Сашка», «По праву любви», «Зоя», «Авантюра на двоих». Всего в творческой биографии Татьяны более 80 лент.