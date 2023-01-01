Стреляй немедленно! (сериал, 2008) смотреть онлайн
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Сюжет
Григорий Смирнов – начальник отдела кредитования в крупном банке. Естественно, у преуспевающего мужчины все в порядке и за пределами офиса – есть уютная квартира, престижное авто и красавица-жена. Учитывая свое прочное положение в обществе, Григорий даже мысли не допускает о том, что любимая может ему изменить. Поэтому, возвращаясь из командировки раньше намеченного срока, он и предположить не может, что дома его может ждать неприятный сюрприз… Застав у жены любовника, он приходит в бешенство, не хочет слышать никаких оправданий и требует развода.
Но неприятности в семье становятся лишь «репетицией» настоящих проблем, на сей раз на работе. Григория вызывает к себе управляющий банком и требует срочно, в оставшиеся до Нового года два дня, разобраться с должниками по крупным кредитам.
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Информация
Рейтинг
- ВНРежиссёр
Виллен
Новак
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- Актриса
Ольга
Красько
- Актёр
Богдан
Ступка
- ИТАктриса
Ирина
Токарчук
- ГДАктёр
Георгий
Делиев
- ИСАктёр
Игорь
Сербин
- НБАктриса
Наталья
Бузько
- ЕПАктёр
Евгений
Паперный
- ЕКАктёр
Егор
Крутоголов
- АСАктёр
Александр
Самусенко
- Сценарист
Татьяна
Гнедаш
- АБХудожник
Александр
Батенев
- АВОператор
Александр
Вотинов
- ВМОператор
Валерий
Махнев