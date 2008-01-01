Стреляй немедленно! (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Григорий Смирнов – начальник отдела кредитования в крупном банке. Естественно, у преуспевающего мужчины все в порядке и за пределами офиса – есть уютная квартира, престижное авто и красавица-жена. Учитывая свое прочное положение в обществе, Григорий даже мысли не допускает о том, что любимая может ему изменить. Поэтому, возвращаясь из командировки раньше намеченного срока, он и предположить не может, что дома его может ждать неприятный сюрприз… Застав у жены любовника, он приходит в бешенство, не хочет слышать никаких оправданий и требует развода.



Но неприятности в семье становятся лишь «репетицией» настоящих проблем, на сей раз на работе. Григория вызывает к себе управляющий банком и требует срочно, в оставшиеся до Нового года два дня, разобраться с должниками по крупным кредитам.



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