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Стреляй немедленно!
Актёры и съёмочная группа сериала «Стреляй немедленно!»

Актёры и съёмочная группа сериала «Стреляй немедленно!»

Режиссёры

Виллен Новак

Виллен Новак

Режиссёр

Актёры

Юрий Степанов

Юрий Степанов

АктёрГригорий Смирнов
Ольга Красько

Ольга Красько

АктрисаНаталья Попова
Богдан Ступка

Богдан Ступка

Актёрдиректор банка
Ирина Токарчук

Ирина Токарчук

Актрисагорничная Лукинична
Георгий Делиев

Георгий Делиев

Актёрпродавец в оружейном магазине
Игорь Сербин

Игорь Сербин

АктёрПопов
Наталья Бузько

Наталья Бузько

Актрисагорничная одного из клиентов банка
Евгений Паперный

Евгений Паперный

Актёр
Егор Крутоголов

Егор Крутоголов

АктёрСтепан
Александр Самусенко

Александр Самусенко

Актёрмедбрат

Сценаристы

Татьяна Гнедаш

Татьяна Гнедаш

Сценарист

Художники

Александр Батенев

Александр Батенев

Художник

Операторы

Александр Вотинов

Александр Вотинов

Оператор
Валерий Махнев

Валерий Махнев

Оператор