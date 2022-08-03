9.12014, Племяшка. Серия 2
Мелодрама, Детектив12+
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Племяшка (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
История семьи Шалимовых: крупного бизнесмена и чиновника Юрия, его жены Людмилы, сына Дмитрия и дочки Татьяны. Когда-то родители помешали браку Дмитрия с провинциальной девушкой Юлией, так как присмотрели ему в жены дочь друзей и партнеров по бизнесу Ольгу Гладышеву. Этот поступок в дальнейшем перевернул всю жизнь Шалимовых. Беременная Юлия спешно уехала. Дима поехал догонять любимую и погиб в аварии. Людмила тяжело переживала смерть сына и через год умерла. Случившееся подкосило Юрия, но он старался ради дочки, которая в то время училась в Англии.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- АИРежиссёр
Александр
Итыгилов мл.
- ДПАктриса
Дарья
Плахтий
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- МПАктёр
Михаил
Пшеничный
- Актёр
Евгений
Пронин
- НПАктёр
Никита
Пархоменко
- ТБАктриса
Татьяна
Блащук
- АЛАктриса
Анна
Легчилова
- ФГАктёр
Федор
Гуринец
- Актёр
Виктор
Рябов
- АСАктриса
Анастасия
Сердюк
- НШСценарист
Наталья
Шимборецкая
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- АТКомпозитор
Андрей
Тупиков