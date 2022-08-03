История семьи Шалимовых: крупного бизнесмена и чиновника Юрия, его жены Людмилы, сына Дмитрия и дочки Татьяны. Когда-то родители помешали браку Дмитрия с провинциальной девушкой Юлией, так как присмотрели ему в жены дочь друзей и партнеров по бизнесу Ольгу Гладышеву. Этот поступок в дальнейшем перевернул всю жизнь Шалимовых. Беременная Юлия спешно уехала. Дима поехал догонять любимую и погиб в аварии. Людмила тяжело переживала смерть сына и через год умерла. Случившееся подкосило Юрия, но он старался ради дочки, которая в то время училась в Англии.

