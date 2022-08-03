Племяшка. Серия 2
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Племяшка
1-й сезон
2-я серия
9.12014, Племяшка. Серия 2
Мелодрама, Детектив12+
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Племяшка (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История семьи Шалимовых: крупного бизнесмена и чиновника Юрия, его жены Людмилы, сына Дмитрия и дочки Татьяны. Когда-то родители помешали браку Дмитрия с провинциальной девушкой Юлией, так как присмотрели ему в жены дочь друзей и партнеров по бизнесу Ольгу Гладышеву. Этот поступок в дальнейшем перевернул всю жизнь Шалимовых. Беременная Юлия спешно уехала. Дима поехал догонять любимую и погиб в аварии. Людмила тяжело переживала смерть сына и через год умерла. Случившееся подкосило Юрия, но он старался ради дочки, которая в то время училась в Англии.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Племяшка»