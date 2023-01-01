Биография

Дарья Плахтий – актриса кино и театра. Среди работ в сфере кинематографа – преимущественно фильмы в жанрах драма и мелодрама. Родилась на Украине в 1992 году. Отец актрисы играет на сцене театра. Поэтому в детстве она была частым гостем на его репетициях. Также занималась в театральной студии. Увлекалась живописью. После окончания 9 класса поступила в техникум на секретаря-референта. Также является выпускницей Университета театра и кино имени Карпенко-Карого. Наиболее известная роль Дарьи Плахтий на театральной сцене –Сонечка Мармеладова в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского. На театральной сцене играла преимущественно в студенческие годы. После учебы стала больше времени уделять кинокарьере. Одной из первых работ в области кино стала небольшая роль в сериале «Ловушка» 2013 года. Спустя год актриса снялась в драматической короткометражке «Znebolyuvalne» и в мини-сериале «Племяшка». Наиболее известные фильмы Дарьи Плахтий – военно-историческая драма «Битва за Севастополь», многосерийная драма «Подкидыши», мини-сериал «Один в поле воин» и телевизионный сериал «Карпатский рейнджер». В большинстве киноработ актриса играла второстепенные или эпизодические роли.