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Племяшка
1-й сезон

Племяшка (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Племяшка. Сезон 1 4 серии
Мелодрама, Детектив12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История семьи Шалимовых: крупного бизнесмена и чиновника Юрия, его жены Людмилы, сына Дмитрия и дочки Татьяны. Когда-то родители помешали браку Дмитрия с провинциальной девушкой Юлией, так как присмотрели ему в жены дочь друзей и партнеров по бизнесу Ольгу Гладышеву. Этот поступок в дальнейшем перевернул всю жизнь Шалимовых. Беременная Юлия спешно уехала. Дима поехал догонять любимую и погиб в аварии. Людмила тяжело переживала смерть сына и через год умерла. Случившееся подкосило Юрия, но он старался ради дочки, которая в то время училась в Англии.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Племяшка»