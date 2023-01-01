Большая прогулка
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Большая прогулка

Большая прогулка (сериал, 2005) смотреть онлайн

8.32005, Большая прогулка 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Талантливый работник телевидения Яна мечтает сделать собственную программу. Но прежде чем продюсеры позволят ей осуществить мечту, Яне необходимо «засветиться» на голубом экране. Яна предлагает идею реалити-шоу, все участники которого не будут знать о том, что их действия ежесекундно фиксируют на пленку. Подсадной уткой, управляющей героями программы, становится сама Яна.

Случайно подобранные участники едут к морю, а за ними выезжает и съемочная группа, которая организовывает им приключения. Однако отношения между героями развиваются не по плану, а придуманные препятствия оборачиваются реальными проблемами...

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Большая прогулка»

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