Большая прогулка (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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Сюжет
Талантливый работник телевидения Яна мечтает сделать собственную программу. Но прежде чем продюсеры позволят ей осуществить мечту, Яне необходимо «засветиться» на голубом экране. Яна предлагает идею реалити-шоу, все участники которого не будут знать о том, что их действия ежесекундно фикси�руют на пленку. Подсадной уткой, управляющей героями программы, становится сама Яна.
Случайно подобранные участники едут к морю, а за ними выезжает и съемочная группа, которая организовывает им приключения. Однако отношения между героями развиваются не по плану, а придуманные препятствия оборачиваются реальными проблемами...
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Информация
Рейтинг
- ГЖРежиссёр
Григорий
Жихаревич
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актёр
Павел
Баршак
- Актриса
Ольга
Филиппова
- АНАктёр
Александр
Носик
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Михаил
Трухин
- АБАктриса
Алёна
Биккулова
- ВЦАктёр
Всеволод
Цурило
- ГМАктёр
Георгий
Маришин
- АШАктёр
Аркадий
Шароградский
- ВАСценарист
Владимир
Аркуша
- ДРСценарист
Денис
Родимин
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ДМПродюсер
Дмитрий
Месхиев
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ВЮХудожник
Владимир
Южаков
- АММонтажёр
Алексей
Маклаков
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев
- АБКомпозитор
Александр
Бакхаус