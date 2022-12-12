Большая прогулка (сериал, 2005) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Талантливый работник телевидения Яна мечтает сделать собственную программу. Но прежде чем продюсеры позволят ей осуществить мечту, Яне необходимо «засветиться» на голубом экране. Яна предлагает идею реалити-шоу, все участники которого не будут знать о том, что их действия ежесекундно фиксируют на пленку. Подсадной уткой, управляющей героями программы, становится сама Яна.

Случайно подобранные участники едут к морю, а за ними выезжает и съемочная группа, которая организовывает им приключения. Однако отношения между героями развиваются не по плану, а придуманные препятствия оборачиваются реальными проблемами...





