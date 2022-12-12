Большая прогулка (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Большая прогулка. Серия 4
Большая прогулка
1-й сезон
4-я серия

Триллер, Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Талантливый работник телевидения Яна мечтает сделать собственную программу. Но прежде чем продюсеры позволят ей осуществить мечту, Яне необходимо «засветиться» на голубом экране. Яна предлагает идею реалити-шоу, все участники которого не будут знать о том, что их действия ежесекундно фиксируют на пленку. Подсадной уткой, управляющей героями программы, становится сама Яна.
Случайно подобранные участники едут к морю, а за ними выезжает и съемочная группа, которая организовывает им приключения. Однако отношения между героями развиваются не по плану, а придуманные препятствия оборачиваются реальными проблемами...


Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Триллер
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

