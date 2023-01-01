Биография

Риккардо Скамарчо — итальянский актер, продюсер и сценарист. Родился в Андрии 13 ноября 1979 года. Любовь к творчеству он перенял от своей матери, зарабатывающей на жизнь продажей авторских картин. В детстве он много читал, писал стихи, рисовал и уже тогда мечтал о профессии в сфере искусства. Получив аттестат, отправился в Рим, где постигал мастерство актера в Национальной школе кино, однако ее не окончил. Несмотря на отсутствие диплома, уже в 2001 году Риккардо впервые появился на экране, а через три года и вовсе стал секс-символом итальянского кино. Риккардо Скамарчо приобрел известность и зрительское признание благодаря главной роли в романтических драмах Люка Лючини «Три метра над небом» и «Я хочу тебя». Однако кинокритики оценили его талант по другим работам. За участие в фильмах «Перед рассветом» и «Мечта по-итальянски» он был награжден премией Пазинетти на Венецианском кинофестивале. Актер также активно участвует в зарубежных проектах. В его творческую биографию входят роли в картинах «Джон Уик 2», «Идеальная западня» и «Римские приключения». На его счету имеется немало работ по другую сторону камеры: он является автором сценария и продюсером фильмов «Неверные», «Последний Парадизо» и «Большая гонка. Ауди против Лянчи».