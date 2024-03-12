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Большая гонка. Ауди против Лянчи (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Даниэль Брюль во вдохновленной реальными событиями гоночной драме о противостоянии двух известных автомобильных компаний на Чемпионате мира по ралли.
1983 год. Чезаре Фиорио, менеджер раллийной команды итальянской марки «Лянча», стремится победить в мировом чемпионате, чтобы подстегнуть продажи новых автомобилей. Финансируемая «Фиатом» компания уже два раза пропускала гонки, дав фору своему главному сопернику — «Ауди». Теперь у немецкого автомобильного гиганта больше денег и преимуществ в характеристиках: их полноприводные машины лучше показывают себя на пересеченной местности. Времени и средств, чтобы обогнать немцев в технологиях уже не осталось, так что команде «Лянчи» нужно проявить чудеса мастерства на трассе.
Наблюдать за ожесточенным противостоянием позволит «Большая гонка. Ауди против Лянчи» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаВеликобритания, Италия, Ирландия
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
- СМРежиссёр
Стефано
Мордини
- Актёр
Даниэль
Брюль
- Актёр
Риккардо
Скамарчо
- ХБАктриса
Хейли
Беннетт
- ККАктриса
Кэти
Кларксон-Хилл
- Актёр
Фолькер
Брух
- ЭГАктриса
Эстер
Гаррель
- БГАктёр
Брюно
Гуэри
- КВАктриса
Карлотта
Верни
- ДБАктёр
Джулио
Брицци
- СМСценарист
Стефано
Мордини
- Сценарист
Риккардо
Скамарчо
- Продюсер
Риккардо
Скамарчо
- Продюсер
Джереми
Томас
- ВХПродюсер
Виктор
Хадида
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ГМХудожница
Грация
Матерья
- ЛМОператор
Луиджи
Мартинуччи