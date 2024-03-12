Даниэль Брюль во вдохновленной реальными событиями гоночной драме о противостоянии двух известных автомобильных компаний на Чемпионате мира по ралли.



1983 год. Чезаре Фиорио, менеджер раллийной команды итальянской марки «Лянча», стремится победить в мировом чемпионате, чтобы подстегнуть продажи новых автомобилей. Финансируемая «Фиатом» компания уже два раза пропускала гонки, дав фору своему главному сопернику — «Ауди». Теперь у немецкого автомобильного гиганта больше денег и преимуществ в характеристиках: их полноприводные машины лучше показывают себя на пересеченной местности. Времени и средств, чтобы обогнать немцев в технологиях уже не осталось, так что команде «Лянчи» нужно проявить чудеса мастерства на трассе.



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