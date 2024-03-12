Большая гонка. Ауди против Лянчи
Wink
Фильмы
Большая гонка. Ауди против Лянчи
8.42024, Race for Glory: Audi vs. Lancia
Драма, Спортивный103 мин18+
Технологии против мастерства: Даниэль Брюль в гоночной драме о противостоянии двух легендарных концернов

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Большая гонка. Ауди против Лянчи (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Даниэль Брюль во вдохновленной реальными событиями гоночной драме о противостоянии двух известных автомобильных компаний на Чемпионате мира по ралли.

1983 год. Чезаре Фиорио, менеджер раллийной команды итальянской марки «Лянча», стремится победить в мировом чемпионате, чтобы подстегнуть продажи новых автомобилей. Финансируемая «Фиатом» компания уже два раза пропускала гонки, дав фору своему главному сопернику — «Ауди». Теперь у немецкого автомобильного гиганта больше денег и преимуществ в характеристиках: их полноприводные машины лучше показывают себя на пересеченной местности. Времени и средств, чтобы обогнать немцев в технологиях уже не осталось, так что команде «Лянчи» нужно проявить чудеса мастерства на трассе.

Наблюдать за ожесточенным противостоянием позволит «Большая гонка. Ауди против Лянчи» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Великобритания, Италия, Ирландия
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи»