Лоро (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сатирический баойпик о Сильвио Берлускони от режиссера «Молодого папы» и «Великой красоты» Паоло Соррентино. У Серджио Моры большие амбиции. Ему мало громадного состояния, которое он нажил незаконным путем. Он хочет попасть в большую политику и для этого покупает виллу по соседству с домом Сильвио Берлускони в Риме. Серджио надеется привлечь внимание бывшего итальянского премьер-министра, поэтому закатывает самую масштабную вечеринку, которую только может себе позволить: алкоголь льется рекой, запрещенные вещества на каждом шагу, а приглашенные девушки готовы на все. И действительно, Берлускони заглядывает на огонек, но тот ли это человек, которого все так ждут? Что движет известным политиком, расскажет «Лоро» — фильм 2018 смотреть онлайн уже можно на Wink без рекламы и в хорошем качестве.



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