Лоро (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Сатирический баойпик о Сильвио Берлускони от режиссера «Молодого папы» и «Великой красоты» Паоло Соррентино. У Серджио Моры большие амбиции. Ему мало громадного состояния, которое он нажил незаконным путем. Он хочет попасть в большую политику и для этого покупает виллу по соседству с домом Сильвио Берлускони в Риме. Серджио надеется привлечь внимание бывшего итальянского премьер-министра, поэтому закатывает самую масштабную вечеринку, которую только может себе позволить: алкоголь льется рекой, запрещенные вещества на каждом шагу, а приглашенные девушки готовы на все. И действительно, Берлускони заглядывает на огонек, но тот ли это человек, которого все так ждут? Что движет известным политиком, расскажет «Лоро» — фильм 2018 смотреть онлайн уже можно на Wink без рекламы и в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Паоло
Соррентино
- ТСАктёр
Тони
Сервилло
- Актриса
Элена
София Риччи
- Актёр
Риккардо
Скамарчо
- КСАктриса
Кася
Смутняк
- ЭААктриса
Эвридиче
Аксэн
- ФБАктёр
Фабрицио
Бентивольо
- РДАктёр
Роберто
Де Франческо
- ДКАктёр
Дарио
Кантарелли
- АБАктриса
Анна
Бонаюто
- ДЭАктёр
Джованни
Эспозито
- ПССценарист
Паоло
Соррентино
- УКСценарист
Умберто
Контарелло
- НДПродюсер
Никола
Джулиано
- ВППродюсер
Виола
Престьери
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- КТМонтажёр
Кристьяно
Травальоли
- ЛБОператор
Лука
Бигацци
- ЛМКомпозитор
Леле
Маркителли