Киану Ривз
Keanu Reeves
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 2 сентября 1964 г. (60 лет)
Биография
Киану Ривз — канадский актер кино и телевидения. Обладатель премий канала MTV. Родился в Бейруте 2 сентября 1964 года. Будущий артист часто переезжал вместе с матерью, пока семья не обосновалась в Торонто. Впервые сыграл в театральной постановке в девять лет. В колледже был успешным хоккейным вратарем и мечтал попасть в олимпийскую сборную, но позже выбрал карьеру актера. Впервые дебютировал на экране в 1984 году, снявшись в рекламе газировки и сериале «Упорство». Сегодня фильмография Киану Ривза насчитывает более 100 ролей. Он снялся в таких фильмах, как «Дом у озера», «Неоновый демон», «Любовь по правилам и без», «На гребне волны», «Скорость», «Адвокат дьявола», «Джон Уик». Особенно стал популярен после выхода на экраны фантастической франшизы «Матрица», снятой сестрами Вачовски.
Фильмография
Актёр
- 7.3
Билл и Тед2020, 87 минБесплатно
- 8.9
Репродукция2018, 102 минБесплатно
- 7.8
Как женить холостяка2018, 83 мин
- 7.2
Дочь Бога2015, 97 мин
- 8.7
Защитник2015, 89 мин
- 6.9
Кто там2014, 94 минБесплатно
- 8.2
Криминальная фишка от Генри2011, 103 минБесплатно
- 8.1
Наблюдатель2000, 92 мин
- 9.1
На гребне волны (в переводе Гоблина)1991, 117 мин
- 9.3
На гребне волны1991, 117 минБесплатно