Биография

Киану Ривз — канадский актер кино и телевидения. Обладатель премий канала MTV. Родился в Бейруте 2 сентября 1964 года. Будущий артист часто переезжал вместе с матерью, пока семья не обосновалась в Торонто. Впервые сыграл в театральной постановке в девять лет. В колледже был успешным хоккейным вратарем и мечтал попасть в олимпийскую сборную, но позже выбрал карьеру актера. Впервые дебютировал на экране в 1984 году, снявшись в рекламе газировки и сериале «Упорство». Сегодня фильмография Киану Ривза насчитывает более 100 ролей. Он снялся в таких фильмах, как «Дом у озера», «Неоновый демон», «Любовь по правилам и без», «На гребне волны», «Скорость», «Адвокат дьявола», «Джон Уик». Особенно стал популярен после выхода на экраны фантастической франшизы «Матрица», снятой сестрами Вачовски.